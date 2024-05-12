المغرب.. إنقاذ 59 مهاجراً غير شرعياً

الوكيل الإخباري - أنقذت دورية تابعة للبحرية الملكية المغربية الليلة الماضية، 59 شخصًا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية، حيث كانوا يواجهون صعوبات على متن زورق مطاطي في حالة متدهورة، على بعد 64 كيلومترًا شمال غرب ميناء طانطان.

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وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، ذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، أن هؤلاء الأشخاص بينهم 13 امرأة و11 قاصرًا، وينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، وكانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.



وأشار البيان إلى أنهم تلقوا الإسعافات اللازمة قبل تسليمهم للدرك الملكي المغربي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.



وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، ولاسيما من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.



وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن جائحة كورونا والحروب والنزاعات.



ولقي ما يقرب من 3800 شخص مصرعهم على طرق الهجرة من شمال إفريقيا والشرق الأوسط عام 2022، وهي أعلى حصيلة منذ عام 2017 ، كما توفي عام 2022 أو اختفى 2406 مهاجرين في شرق ووسط وغرب البحر الأبيض المتوسط بحسب المنظمة الدولية للهجرة.





بترا