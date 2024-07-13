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السبت، 13-07-2024 09:40 ص

المغرب.. ارتفاع معدل البطالة وتضاؤل فرص العمل للمزارعين بسبب الجفاف

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الوكيل الاخباري- أدى الجفاف للعام السادس على التوالي في المغرب إلى رفع معدل البطالة إلى مستوى قياسي، وتضاؤل فرص العمل بالنسبة للمزارعين في أرياف المملكة على وجه الخصوص.

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وارتفع معدل البطالة "ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل نفسه من هذا العام من 12,9% إلى 13,7%" وفق المندوبية السامية للتخطيط، وذلك "جراء فقدان حوالي 159 ألف فرصة عمل في الأرياف مقابل خلق نحو 78 ألف وظيفة في المدن حيث "لا تزال وضعية سوق الشغل تعاني من آثار الجفاف".

وأنهت المملكة العام الماضي بأعلى معدل بطالة سنوي (13 بالمئة) منذ العام 2000، بعد فقدان حوالي 157 ألف وظيفة في الأرياف.

 

وأوضح الخبير في القطاع الزراعي، عبد الرحيم هندوف أن "مستوى البطالة مرتبط بالتقلبات المناخية لأن القطاع الزراعي لا يزال يوظف قرابة ثلث السكان النشيطين رغم أن مساهمته في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز 11 إلى 14 بالمئة في السنوات الماطرة".

وتضاءلت فرص العمل بالنسبة للمزارعين على الخصوص، بعد تراجع المساحة المزروعة إلى 2,5 ملايين هكتار فقط مقابل أربعة ملايين في موسم عادي بسبب الجفاف، وفق وزارة الزراعة.

وفي ذات السياق، أفاد موقع "هسبريس" بأن آثار الجفاف تهدد زراعة الزيتون بتراجع الغلة وارتفاع الأسعار في المغرب.


 




 

 


 

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