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الإثنين، 13-09-2021 07:17 م

المغرب: الأمم المتحدة مظلة أساسية لتنسيق الجهد الدولي حول ليبيا

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن أحد ركائز موقف الرباط من الأزمة في ليبيا، هي دعم الأمم المتحدة باعتبارها المظلة الأساسية لتوحيد وتنسيق المجهود الدولي لحل الأزمة.

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وقال بوريطة في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش في المغرب إن استقبال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مناسبة للتعبير المباشر عن تقدير المغرب وتثمينه للدور الذي يقوم به المبعوث الخاص وكذلك بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، من أجل دعم الاستقرار في هذا البلد وإخراجه من الأزمة.


وأضاف بوريطة أن أحد ركائز الموقف المغربي من الأزمة في ليبيا كما حددتها رؤية الملك محمد السادس، هي دعم الأمم المتحدة باعتبارها المظلة الأساسية لتوحيد وتنسيق المجهود الدولي لحل الأزمة في ليبيا.


وأكد أن المغرب يحرص على التنسيق مع الأمم المتحدة وخلق تكامل بين المجهودات الأممية والمملكة المغربية لحل الأزمة.


وأفاد الدبلوماسي المغربي بأن الرباط تعتبر أن الحل في ليبيا يكمن في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وأن تمر في أحسن الظروف.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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