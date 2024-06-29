المغرب.. القصر الملكي يعلن وفاة والدة الملك محمد السادس

الوكيل الإخباري - أعلن القصر الملكي المغربي، يوم السبت 29 يونيو 2024، وفاة الأميرة للا لطيفة حرم الملك الراحل الحسن الثاني ووالدة الملك محمد السادس.

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وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء في بيان: "يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 هـ الموافق لـ 29 يونيو 2024، حرم المغفور له الملك الحسن الثاني، ووالدة الملك محمد السادس".



وأضاف الناطق الرسمي "إننا إذ ننعى هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته".

RT