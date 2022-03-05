المغرب تصدر قرارا حول طلابها العائدين من أوكرانيا

الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات المغربية عزمها تمكين الطلاب المغاربة الذين عادوا من أوكرانيا من استكمال دراستهم الجامعية في جامعات البلاد.

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جاء ذلك على لسان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي في تصريح لموقع Le360 (مستقل).



وقال ميراوي إن وزارته ستعمل على دراسة ملفات الطلبة العائدين "لتسهيل استكمال دراستهم في جميع الجامعات المغربية بجميع التخصصات".

وأضاف أن وزارته لن تتخلى عن هؤلاء الطلبة، وستعمل على تسخير كل الوسائل لاستكمال مسارهم الجامعي.



وأكد الوزير على أن وزارته بدأت تواصلا مع عدة دول مجاورة لأوكرانيا من أجل تمكين الطلبة الذين تعذر عليهم العودة إلى المغرب من استكمال دراستهم في جامعاتها.



وفي ذات السياق، أعلنت وزارة التعليم العالي أنها أحدثت منصة إلكترونية لتمكين الوزارة من جرد قائمة المعنيين ورصد تخصصاتهم ومستوياتهم الجامعية.



ودعت الوزارة في بيان اطلعت عليه الأناضول الطلاب المعنيين بالأمر إلى تسجيل بياناتهم على المنصة الإلكترونية.



ويدرس في أوكرانيا نحو 9000 طالب مغربي، بحسب تصريح سابق لسفيرة كييف في المغرب، أوكسانا فاسيليفا.



والخميس، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال جلسة حكومية، مغادرة 5 آلاف من رعايا المغرب من أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

الاناضول

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