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الإثنين، 17-05-2021 08:20 ص

هتافات مندّدة بالتطبيع

المغرب.. تظاهرات في عدد من المدن دعما للفلسطينيين

دعما
المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الرباط


الوكيل الإخباري - شهدت مدن مغربية عديدة تظاهرات دعما للفلسطينيين في القدس وقطاع غزة الذي يتعرض منذ حوالى أسبوع لقصف الاحتلال العنيف، تخللها إطلاق هتافات منددة بتطبيع العلاقات بين بلادهم وما يسمى "إسرائيل".

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وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأنه تجمع حوالي ألف متظاهر في وسط العاصمة الرباط للتنديد بـ"الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين" وبتطبيع العلاقات بين المغرب والاحتلال.


ورفع المتظاهرون أعلاما فلسطينية ولافتات كتب على إحداها "الشعب المغربي، دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، مع المقاومة.. ضد التطبيع" و"ندين العدوان الصهيوني ونرفض كل أشكال التطبيع".


وردّد المتظاهرون هتافات من بينها "فلسطين حرة حرة، والصهاينة برا برا (خارجها)"، و"لبيك يا أقصى" و"الشعب يريد تجريم التطبيع" و"يا للعار، يا للعار، باعوا الأقصى بالدولار" و"عالقدس رايحين شهداء بالملايين".


وخلال التظاهرة أحرق المحتجون أيضا أعلام الاحتلال.


وجرت تظاهرات مماثلة في العديد من المدن المغربية ولا سيما في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد، ومراكش، قبلتها السياحية، حيث رفع المتظاهرون لافتات تندد بالتطبيع وتطالب بإنقاذ غزّة.


وردد المتظاهرون هتافات من بينها "التطبيع خيانة، المقاومة أمانة" و"لا لا ثم لا، للتطبيع والهرولة" و"غزة غزة رمز العزة" و"لا احتلال، لا تطبيع، فلسطين ماشي (ليست) للبيع"، بحسب ما أظهرت مشاهد بثت مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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