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الأربعاء، 23-03-2022 04:40 م

المغرب.. تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بمراكش

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الوكيل الإخباري-أوقفت الشرطة القضائية بمدينة مراكش المغربية، تسعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في حيازة وتهريب المخدرات على الصعيد الدولي.

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وكشفت مصادر مغربية، أن "هذه العملية الأمنية، التي نفذت بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بمنطقة "تسلطانت"، أسفرت عن حجز 44 صندوقا خشبيا من منتوجات الصناعة التقليدية، معبأة بشكل محكم بحوالي 294 كيلوغراما من صفائح مخدر الشيرا المعدة للتهريب الدولي".


وأضافت: "هذا التدخل الأمني تم بفضل معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهو ما مكن من رصد هذه العصابة التي تم توقيفها بالجماعة الترابية القروية تسلطانت بإقليم مراكش".

 

روسيا اليوم

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