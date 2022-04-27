المغرب .. حريق ضخم في احدى اسواق مدينة سلا -فيديو

الوكيل الإخباري-نشب حريق ضخم مساء الثلاثاء بسوق الصالحين لبيع الخشب والأفرشة المنزلية والملايات بحي كريمة بمدينة سلا بالمغرب.

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ورجحت مصادر مطلعة، أن "الحريق سيخلف خسائر مادية فادحة، حيث أتى على العديد من المحلات التجارية بالسوق، والتي يبلغ تعدادها 1700 محل".



وسارعت فرق الدفاع المدني ورجال مكافحة الحرائق إلى مكان الحادث بهدف السيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى مساحة أكبر.

أعلن رئيس جماعة "سلا" عمر السنتيسي، الأسبوع الماضي، عن "دعوة للمنافسة لأجل إبرام عقد التدبير المفوض ببناء وتجهيز واستغلال مرآب عمومي تحت أرضي السوق"، وحدد مبلغ ضمان المشاركة في طلب العروض بـ200 ألف درهم.

روسيا اليوم