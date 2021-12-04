السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

المومني لـ"الوكيل الاخباري": التعديل على فرز الأصوات بالانتخابات لم يقر رسمياً

ملف النحاس في ضانا يعود من جديد وإعلان نتائج الدراسات خلال أيام

تراجع عملة بتكوين اكثر من ٢٠٪

أول استجواب نيابي.. نائب يستجوب أمانة عمان - تفاصيل

حقيقة تأجيل أقساط القروض على الأفراد والشركات

وادي الأردن: الأمطار التي دخلت السدود خلال المنخفض الأخير "لا تُذكر "

5078 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

خبير اقتصادي: الانكماش الاقتصادي وشيك وعلى الحكومة التحوط

بعد قرار الداخلية.. جمعية الفنادق توضح بشأن حفلات رأس السنة

بيت العمال: 84% من ذوي الإعاقة بلا عمل

السبت، 04-12-2021 10:26 ص

المغرب .. حظر جميع المهرجانات والأنشطة الثقافية لمنع انتشار كورونا

70C235FA-21DD-41EE-8078-DD851F0E95F8-scaled


الوكيل الإخباري-قررت الحكومة المغربية حظر تنظيم جميع المهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية لمنع انتشار وباء كورونا.

اضافة اعلان


واستندت الحكومة المغربية "إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا".


ودعت الحكومة المغربية "المواطنات والمواطنين للانخراط القوي في الحملة الوطنية للتلقيح، ومواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية بما يحافظ على المكتسبات المحققة، ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية بالبلاد".


وكانت الحكومة قد سجلت تراجع الإقبال على مراكز التلقيح، بعد إصابة عدد من الملقحين بعاهات أو الموت، حسب ادعاءاتهم، لكن الحكومة نفت ذلك بشكل قاطع وقالت إنه بمحض الصدفة.


وطعمت المملكة أكثر من نصف السكان حتى الآن ضمن برنامج يهدف إلى تلقيح 80 في المئة من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 36 مليون نسمة.
كما فرضت جواز التلقيح للتنقل بين المدن ودخول بعض الأماكن العامة مما آثار كثيرا من الجدل والاحتجاجات.

 

وقررت الحكومة أيضا مؤخرا إغلاق المجال الجوي لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الإثنين الماضي، وكذلك تقليص عدد الأشخاص في الجنازات إلى أقل من عشرة.
وسجل المغرب حتى اليوم 940374 إصابة في المجمل بكورونا منذ ظهور أول حالة في البلاد في الثاني من مارس 2020 إضافة إلى 14784 وفاة.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
برهم

الرئيس العراقي: مواجهة الارهاب من مهمة العراقيين

61ab3f8b4236041d8b0b535a

باريس .. فتح تحقيق جنائي بعد تسريب أسرار دفاعية حول مساعدة لمصر

15e66952-e4cd-4c96-9cb2-b66f66c26d0f

اليوم السبت آخر كسوف كلي للشمس لهذا العام.. سيتكرر في 2039

f062a59e-00a8-4862-aeef-f061566bbae1

صور استخباراتية تظهر حشود روسيا العسكرية قرب أوكرانيا

FFBTnuNXMAg6yFZ

ماكرون يعلق على استقالة قرداحي

سلمان 2

ماكرون يصل إلى السعودية

أخبار متعلقة
CnyztpE007033_20211125_PEPFN0A001-scaled

بريطانيا تسجل 160 وفاة بفيروس كورونا

dd58da009161e27c153f3ec4a517869c

العراق يسجل 17 وفاة جديدة بكورونا

31819Image1-1180x677_d

الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة للدول الأعضاء بشأن السفر

435108_1_1637905234_large

الاحتلال الاسرائيلي على وشك إعلان الطوارئ بسبب متحور كورونا الجديد

1045132857_0_160_3072_1888_1200x0_80_0_1_3ebfb1e331ffcab81c0f2d479444679c

الحكومة المغربية تدرس تمديد حالة الطوارئ الصحية

R

المغرب يقرر رفع حظر التنقل الليلي ابتداءً من غد الأربعاء