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الثلاثاء، 29-03-2022 04:04 م

المغرب: ضبط 12 طنا من المخدرات وتوقيف 6 أفراد

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الوكيل الإخباري-ضبطت البحرية المغربية،، 12 طنا من المخدرات، وأوقفت 6 أفراد 3 منهم إسبان.

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وقال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية (الجيش)، الثلاثاء، نشرته وكالة المغرب الرسمية إن "وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، بدعم من طائرة للمراقبة البحرية، تمكنت الإثنين، من إجهاض عملية لتهريب المخدرات في عرض ساحل الجديدة (غرب)".


وأوضح أن ضبط هذه العملية تم إثر مطاردة في عرض البحر لعدة قوارب للصيد التقليدي، تستخدم في عمليات التهريب غير المشروع، ومنعها من نقل حمولتها إلى ثلاث قوارب كانت في الانتظار في عرض البحر.


وأضاف أن العملية "مكنت من توقيف ستة أشخاص، ثلاثة منهم من جنسية إسبانية، وحجز كمية من مخدر الشيرا تقدر بأزيد من 12 طنا".


ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن المغرب ضبط نحو 385 طنا من مخدر الشيرا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021.

 

الاناضول

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