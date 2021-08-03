المغرب.. قانون جديد يلزم الأطباء بكتابة وصفاتهم العلاجية بخط واضح

الوكيل الاخباري - ألزم قانون جديد صدر في المغرب ونشر في الجريدة الرسمية، الأطباء على كتابة وصفاتهم الطبية بخط مقروء ومفهوم.

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ونص القانون الجديد في بابه الأول المتعلق بجودة العلاجات، وهو مدرج في القسم الثاني على أنه "يجب على الطبيب أن يصف العلاج بالقدر الكافي من الوضوح".



كما ورد في المادة 39 من هذا القانون أن الطبيب يجب أن يكتب "العلاج بخط مقروء وأن يحرص على أن يفهمه المريض ومحيطه وأن يتحرى تطبيقه بشكل جيد".



علاوة على ذلك، تلزم المادة 37 من القانون ذاته الطبيب "بالتصرف بشكل صحيح وبإخلاص تجاه المرضى، وأن يضمن علاجا مسؤولا وعناية يرتكزان على المعطيات العلمية المثبتة والمكتسبة بمساعدة من قبل معاونيه، وإن اقتضى الحال من خلال طلب آراء وخدمات تكميلية".



يشار إلى أن صدور هذا القانون يأتي بالعلاقة مع الانتقادات الشائعة للأطباء في وصفاتهم لمرضاهم والتي تتميز في الغالب بخط سريع غير مفهوم.

روسيا اليوم