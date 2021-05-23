الأحد 23-05-2021
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الأحد، 23-05-2021 07:52 م

بلغت قوتهما 4,3 و4,4 درجة

المغرب.. هزتان أرضيتان تضربان الدريوش بمنطقة الريف

هزنت
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أنه تم تسجيل هزتين أرضيتين، بلغت قوتهما 4,3 و4,4 درجة وفق مقياس ريختر، اليوم الأحد، في إقليم الدريوش بمنطقة الريف.

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وأوضحت شبكة المراقبة والإنذار الزلزالي أن هاتين الهزتين، حدد مركزهما في عرض إقليم الدريوش، وقعتا بين الساعة السابعة والثامنة بالتوقيت المغربي.


وأضاف المصدر ذاته أن الهزة الأولى وقعت على عمق 12 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.585 درجة شمالا وخط الطول 3.584 درجة غربا، في حين وقعت الهزة الثانية على عمق 23 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.553 درجة شمالا وخط الطول 3.561 درجة غربا.

 

المصدر : روسيا اليوم

 


 




 

 


 

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