المغرب يحذر مواطنيه من برنامج يخترق الهواتف

الوكيل الإخباري-حذر المغرب، الجمعة، مواطنيه من اختراق "جهات مجهولة" للهواتف والحواسيب من خلال ملفات برنامج "باور بوينت".

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جاء ذلك وفق مذكرة إخبارية لمركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابع لوزارة الدفاع المغربية.



وذكرت المذكرة أن "جهات مجهولة (لم تسمها) تستعمل ملفات برنامج (باور بوينت) لاختراق الهواتف والحواسيب وسرقة محتواها".



وأوضحت أن "الجهات المجهولة تستعمل برامج متطورة لسرقة كلمات المرور للهواتف والحواسيب، حتى المعقدة منها".



ودعت إلى ضرورة توعية المستخدمين وتحذيرهم، وحثهم على فتح ملفات "باور بوينت" من المصادر الشرعية فقط.



وبين الفينة والأخرى، يصدر المركز تحذيرات للمغاربة بخصوص الهجمات التي تستهدف هواتفهم وحواسيبهم من أجل تشفير بياناتهم الشخصية.



وسجل المغرب ارتفاعا في الهجمات الرقمية التي يتعرض لها، إذ سبق للوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، أن أعلن أن بلاده تصدت لأكثر من 400 حادث خلال 2021.

الأناضول

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