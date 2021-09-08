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الأربعاء، 08-09-2021 08:01 م

المغرب يختار برلمانا جديدا ونسبة المشاركة 12% حتى منتصف النهار

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الوكيل الاخباري- أفاد بلاغ لوزارة الداخلية المغربية بأن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس الجهات متواصلة وأن نسبة المشاركة 12% حتى منتصف النهار.

وجاء في بلاغ للوزارة أنه "حسب المعلومات المتوصل لها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، فإن عملية التصويت تمر في ظروف عادية، حيث بلغت نسبة المشاركة على الصعيد الوطني، في تمام الساعة الثانية عشرة زوالا، 12 في المائة".

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المصدر: روسيا اليوم

 

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