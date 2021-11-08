المغرب يستعد لاستقبال 25 مقاتلة F16

الوكيل الإخباري-يستعد المغرب لتحديث القاعدتين الجويتين المتواجدتين بسيدي سليمان وبن جرير، بهدف استقبال 25 مقاتلة F16، وذلك ضمن صفقة مع الولايات المتحدة، قدرت تكلفتها بـ4.7 مليار دولار.

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ووفقا للبيانات المقدمة من Airforce Technology، تعد هذه الطائرات أحدث نسخة من الجيل الرابع من الطائرات القتالية متعددة الوظائف F-16 Fighting Falcon المصنعة من قبل شركة Lockheed Martin.



وتعمل الشركة المصنعة التي تتصدر الصناعات الدفاعية في العالم، على تجهيز طلب المغرب الحصول على 25 مقاتلة إضافة 29 محرك وتجهيزات خاصة بتسليح الطائرات.



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت عام 2019 على صفقة عسكرية مع المغرب، بخصوص تصدير 25 طائرة F16 VIPER وتطوير 23 طائرة F16 يملكها الجيش المغربي.



روسيا اليوم

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