المغرب يطلق برنامجا لخلق 250 ألف وظيفة خلال عامين

الوكيل الإخباري-وقع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الأربعاء، قرارا يعنى بإطلاق برنامج ''أوراش''، بهدف خلق 250 ألف فرصة عمل مباشرة خلال عامي 2022 و2023.

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وقال بيان لرئاسة الحكومة المغربية، إن "البرنامج سيكون في إطار عقود تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، مع أفراد فقدوا عملهم بسبب كورونا، والذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص العمل؛ دون اشتراط مؤهلات".



وخصصت الحكومة وفق البيان "موازنة بمقدار 2.25 مليار درهم (240 مليون دولار) برسم سنة 2022 لتنفيذ البرنامج".



وخلال ديسمبر/كانون أول الماضي، أظهرت بيانات حكومية، انخفاض معدل البطالة في المغرب إلى 11.8 بالمئة خلال الربع الثالث من 2021 وسط مؤشرات التعافي من تداعيات تفشي فيروس كورونا في البلاد.



وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان حينها، إن معدل البطالة تراجع في الربع الثالث بنحو نقطة مئوية، على أساس سنوي، من 12.7 بالمئة في الربع الثالث من العام الماضي.



وأظهرت البيانات تقلص عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية في المغرب بمقدار 35 ألفا، ليبلغ عددهم على مستوى البلاد إلى مليون و447 ألفا.

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