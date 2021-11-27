المغرب يعلق الرحلات البحرية للمسافرين من وإلى فرنسا

الوكيل الاخباري- قرر المغرب تعليق الرحلات البحرية للمسافرين من وإلى فرنسا ابتداء من يوم غد الأحد، بسبب وباء كوفيد-19، وفق ما أفاد مسؤول بوزارة النقل واللوجيستيك في المملكة لوكالة "فرانس برس".



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وأوضح المصدر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة 22:59 بتوقيت غرينيتش ليل الأحد، و"يندرج في إطار إجراءات التصدي لانتشار وباء كوفيد-19 والحفاظ على المكاسب التي تحققت في هذا الصدد".



وفي المقابل تستمر المواصلات التجارية والبريدية عبر الخطوط البحرية الرابطة بين البلدين، حسب نفس المصدر.



ويبدأ ليل الأحد كذلك سريان تعليق الرحلات الجوية للمسافرين بين البلدين، بعدما قررت السلطات المغربية الخميس تأخيره ليومين لتسهيل عودة المسافرين العالقين بين فرنسا والمغرب.



المصدر: روسيا اليوم