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السبت، 28-01-2023 04:11 م

المغرب يعيد فتح سفارته في العراق

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الوكيل الإخباري - أعاد المغرب فتح سفارته في العراق، اليوم السبت، في حفل رسمي حضره وزيرا خارجية البلدين.

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وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في بغداد إن "زيارة وزير الخارجية المغربي اليوم إلى العراق تعد زيارة تاريخية بعد مرور ربع قرن على زيارة وزير خارجية مغربي".


وأضاف أن "إعادة افتتاح السفارة المغربية ستؤسس لعلاقات قوية بين البلدين".


وتوقع حسين أن "تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية مرحلة جديدة من خلال وضع آلية لجميع رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين وتأسيس منتدى لرجال الأعمال لتطوير التعاون المشترك على المستوى الحكومي والقطاع الخاص والعمل على إحياء العلاقات التجارية بين البلدين".


من جهته قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال المؤتمر الصحفي إن "هذه الزيارة تاريخية من كونها أول زيارة لوزير خارجية مغربي ومسؤول حكومي منذ مدة طويلة".


وأضاف أن "المغرب داعم لسيادة ووحدة العراق".

 

RT

 




 

 


 

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