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الثلاثاء، 09-11-2021 09:18 م

المغرب يقرر رفع حظر التنقل الليلي ابتداءً من غد الأربعاء

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الوكيل الإخباري-أعلنت الحكومة المغربية رفع حظر التنقل الليلي في كافة أراضي البلاد اعتبارا من الأربعاء الموافق للـ10 من نوفمبر، بعد فرضه في أغسطس الماضي لكبح تفشي كورونا.

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وأوضح بلاغ للحكومة المغربية أن "هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وتثمينا للنتائج الإيجابية التي تحققها الحملة الوطنية للتلقيح وانعكاسات ذلك على تحسن الوضع الوبائي بالمغرب، واستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية".


وأكدت الحكومة المغربية في بلاغها على أنها ستحرص على "إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية واتخاذ تدابير الإغلاق اللازمة للحفاظ على صحة الأشخاص".

 

ودعت الحكومة المغربية الجميع إلى "مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة، وحثت غير الملقحين والمعنيين بالجرعة الثالثة على التوجه إلى المراكز الصحية الموضوعة رهن إشارتهم لتلقي اللقاح، تعزيزا للجهود المبذولة لتسريع العودة للحياة الطبيعية".

 

روسيا اليوم

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