المغرب يمدد تعليق الرحلات الجوية بسبب أوميكرون

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات المغربية عن تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين من البلاد وإليها، حتى إشعار آخر.

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ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن "مصدر مقرب من أوساط النقل الجوي" قوله، إنه "تقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 29 نوفمبر الماضي لمدة أسبوعين، إلى تاريخ لاحق".



وأضافت أن القرار يندرج في إطار "الإجراءات المتخذة الرامية للحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدابير جائحة كوفيد-19، وحماية صحة المواطنين".



ويأتي هذا القرار، قبل 4 أيام من انتهاء المدة التي قررت السلطات تعليق الرحلات المباشرة للمسافرين والبالغة أسبوعين، إثر الانتشار السريع للمتحور الجديد "أوميكرون"، في أوروبا وإفريقيا.



وحتى أمس الخميس، بلغت إصابات كورونا في المغرب، 951 ألفا و92، منها 14 ألفا و794 وفاة، و934 ألفا و9 حالات تعاف، فيما بلغ عدد الملقحين 24 مليونا و456 ألفا و314.

روسيا اليوم