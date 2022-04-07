المغرب: 800 مليون دولار خسائر الفيضانات خلال العقدين الأخيرين

الوكيل الإخباري-قالت الحكومة المغربية، إن الفيضانات كبدت البلاد خسائر تقدر بحوالي 8 مليارات درهم (800 مليون دولار) خلال العشرين سنة الأخيرة.

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جاء ذلك في جواب وزارة التجهيز والماء عن سؤال برلماني حول التغيرات المناخية في العقدين الماضيين، نشر تفاصيله الموقع الرسمي للإذاعة والتلفزيون الحكوميين، الأربعاء.



وقالت الوزارة إن "الكلفة الضخمة تعود للفترة الممتدة ما بين سنة 2008 و2021".

واضافت أن هذه الفيضانات ألحقت "أضرارا كبيرة بالبينات التحتية المرتبطة بالشبكة الطرقية".



كما تسببت الفيضانات في "انهيار القناطر القديمة والأرصفة وولوجيات بعض المنشآت، إضافة إلى انهيار واقيات بعض المنشآت وانجراف الأرضية وتآكل القارعة، وفقدان الدعائم ومنشآت تصريف المياه".



وأكدت الوزارة أنها خصصت ما يناهز "5.85 مليارات درهم (حوالي 600 مليون دولار) لإصلاح أضرار الفيضانات، وتعمل على تعبئة الموارد اللوجستيكة والبشرية".



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