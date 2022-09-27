المفوضية الأوروبية قد تفرض عقوبات على مراقبي الاستفتاءات الأوروبيين

الوكيل الإخباري- اعتبر الاتحاد الأوروبي مراقبة الاستفتاءات في دونباس بشأن الانضمام إلى روسيا انتهاكا، وألمح بفرض عقوبات على المراقبين من دول الاتحاد الأوروبي.



صرح بذلك الممثل الرسمي لإدارة الشؤون غير السياسية للمفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، في إفادته للصحفيين اليوم الثلاثاء، حيث تابع أن "أي دعم لهذه الاستفتاءات يعد أمرا غير قانوني، إلا أن الأمر متروك للدول الأعضاء لتحديد ما إذا كان أفراد معينون سيخضعون لنظام العقوبات. ولكن، هناك بالتأكيد احتمال نظري لمواطني الاتحاد الأوروبي ليكونوا على قائمة العقوبات، إذا ما اعتبرت دول الاتحاد هذا التصرف غير قانوني".

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وأضاف ستانو: "سياستنا دائما كانت وستظل عدم التعليق على إعداد قوائم العقوبات، إلا أن هناك تداعيات ستطال جميع الأشخاص المشاركين في هذه الاستفتاءات غير القانونية".

روسيا اليوم