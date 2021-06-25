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الجمعة، 25-06-2021 04:41 م

المفوضية الأوروبية: 5.2 مليار يورو لمساعدة اللاجئين السوريين بتركيا والأردن ولبنان

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الوكيل الاخباري - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن استعداد الاتحاد تقديم مبلغ ثلاثة مليارات يورو لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا حتى عام 2024.

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جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته فون دير لاين بالاشتراك مع رئيس الاتحاد شارل ميشل، ورئيس الوزراء البرتغالي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية من الاتحاد، أنطونيو كوستا بعد انتهاء اعمال القمة الأوروبية التي بدأت في بروكسل الخميس واختتمت اليوم الجمعة، وفق ما أوردت وكالة آكي الإيطالية للأنباء.


وأشارت فون دير لاين إلى أن هذه الأموال ستصرف لتأمين آفاق اقتصادية واجتماعية للاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي التركية منذ عقد من الزمن، موضحة أن الاتحاد سيقدم مبلغ 2.2 مليار يورو لكل من الأردن ولبنان اللذان يستقبلان أعداداً كبيرة من اللاجئين.


وأوضحت أن العمل يجري حالياً على إعداد اللوائح القانونية اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام.


--(بترا)

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