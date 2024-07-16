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الثلاثاء، 16-07-2024 07:00 ص

"المقاومة الإسلامية في العراق" تتبنى استهداف سفينة بالبحر المتوسط

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الوكيل الاخباري - قالت "المقاومة الإسلامية في العراق" إنها استهدفت "بعملية مشتركة مع القوات المسلحة اليمنية سفينة أولفيا في البحر المتوسط".

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وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيون) أعلنت مساء أمس الاثنين استهداف 3 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط، بصواريخ ومسيّرات وزوارق.


وقالت في بيان إن العملية نفذت بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق في البحر الأبيض المتوسط واستهدفت سفينة "أولفيا" وحققت هدفها بنجاح.


وأشار البيان إلى أن "استهداف السفن لانتهاك الشركات المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، دون ذكر جنسية هذه الشركات".


 




 

 


 

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