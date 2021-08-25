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الأربعاء، 25-08-2021 02:34 م

المقداد يؤكد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في سوريا

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي لمحتاجيها في سوريا والابتعاد عن التسييس الذي تمارسه بعض الدول الغربية.

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ونوه الوزير المقداد خلال استقباله كورين فلايشر، مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي الوفد المرافق لها: "بالتعاون القائم بين الحكومة السورية وبرنامج الغذاء العالمي والجهود التي يبذلها البرنامج لإيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها".


وأشار المقداد إلى " أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الدقيقة التي يمر بها الشعب السوري وذلك نتيجة مباشرة للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية وطالب البرنامج وغيره من المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا بالتعامل بشفافية وإدانة هذه الإجراءات اللاأخلاقية التي تؤثر على كل مناحي الحياة اليومية وخاصة الغذائية والخدمات الأساسية للمواطن السوري".


من جهتها أكدت فلايشر أن "البرنامج سيقوم بكل ما يمكن القيام به لضمان تعزيز هذا التعاون وتقديم المساعدات الإنسانية للفئات التي تحتاج إليها كما تحدثت عن الظروف الصعبة التي تواجه المنطقة بشكل عام وبحثت خطط العمل الحالية وإمكانيات توسيع عمل البرنامج في سوريا خلال الأشهر القادمة".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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