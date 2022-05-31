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الثلاثاء، 31-05-2022 07:03 ص

المكسيك .. إعصار قوي مصحوباً بأمطار غزيرة

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الوكيل الإخباري - وصل الإعصار أجاثا إلى ساحل جنوب المكسيك على المحيط الهادي يوم الاثنين مصحوبا بأمطار غزيرة ومخاطر وقوع فيضانات مع اتجاه العاصفة نحو الشمال الشرقي.

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وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار، وهو عاصفة من الدرجة الثانية وأول إعصار يشهده شرق المحيط الهادي هذا العام، وصل إلى اليابسة غربي بلدة بويرتو أنخيل الساحلية في ولاية واهاكا.


وذكر المركز أن العاصفة كانت محملة برياح بلغت سرعتها 169 كيلومترا في الساعة عندما وصلت إلى اليابسة قبل أن تضعف قوتها مع تحركها نحو الداخل.


وقال الحرس الوطني المكسيكي إنه نشر وحدات في ولايات واهاكا وجيريرو وتشياباس الساحلية لدعم الأمن ومساعدة المجتمعات المتضررة من العاصفة.
وأجاثا أقوى إعصار يصل إلى اليابسة على ساحل المكسيك على المحيط الهادي خلال شهر مايو أيار منذ بدء التسجيل عام 1949، حسبما قال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي على تويتر.


وأضاف المركز أن العاصفة تسببت في قطع طريقين سريعين وانقطاع خطوط الهاتف في واهاكا مما أجبر السلطات المحلية على التواصل عبر أجهزة اللاسلكي.
وقالت السلطات إن العائلات بدأت في الوصول إلى نقاط إيواء في سان بيدرو بوتشوتلا قرب بويرتو أنخيل بحلول المساء.


وصدر تحذير من الإعصار على طول نحو 350 كيلومترا من الساحل.


وقال المركز إنه مع حلول الساعات الأولى من المساء، انخفضت قوة الرياح إلى نحو 130 كيلومترا في الساعة، وإن من المتوقع أن تنخفض قوة الإعصار ليصبح عاصفة مدارية خلال الليل.


وأضاف أن من المتوقع أن تتسبب العاصفة في فيضانات شديد الخطورة بطول الساحل وموجات مدمرة قرب عدد من البلدات الساحلية الشهيرة.

 

البيان


 




 

 


 

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