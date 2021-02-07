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الأحد، 07-02-2021 12:26 م

المكسيك .. ضبط 2.2 طن مخدرات خلال 24 ساعة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الدفاع الوطني المكسيكية، اليوم الأحد، عن القيام بثلاث عمليات خاصة تم خلالها ضبط أكثر من 1.6 طن من الكوكايين و648 كيلوغراما من الميثامفيتامين والأسلحة والسيارات.

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وقالت الوزارة في بيان: "تمت مصادرة نحو 830 كيلوغراما من مادة لها خصائص الكوكايين من مستودع سري في ولاية مكسيكو سيتي".


وأشار البيان إلى أنه تم تحديد مستودع آخر يحتوى على 800 كيلوغرام من الكوكايين في جنوب مكسيكو سيتي. وأثناء التفتيش تم توقيف شخصين على الفور دون مقاومة، وضبط 15 قطعة سلاح وخمس سيارات.


واختتم البيان: "تم كذلك تفتيش شاحنة محملة بالحليب والحلويات عند نقطة تفتيش تابعة للجيش في جنوب ولاية كاليفورنيا، وتم العثور على 1440 كيسا بلاستيكيا يحتوي 648 كيلوغراما من الميثامفيتامين".

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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