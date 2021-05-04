الثلاثاء 04-05-2021
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الثلاثاء، 04-05-2021 08:44 ص

المكسيك .. عشرات الوفيات والجرحى جراء انهيار جسر لحظة مرور قطار أنفاق - فيديو

مكسيك


الوكيل الإخباري - توفي مالا يقل عن 15 شخصا وأصيب 70 آخرون في مكسيكو سيتي، نتيجة انهيار جسر لحظة مرور قطار أنفاق، وفقا لوكالة إدارة المخاطر الشاملة والحماية المدنية في المدينة.

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ووقع الحادث ليل الاثنين على الثلاثاء، بالقرب من محطة اوليفوس على خط مترو 12 بجنوب العاصمة المكسيكية.


على إثر ذلك، حضرت عمدة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم، إلى مكان الحادث، وقالت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "رجال الإطفاء وموظفو السلامة العامة يعملون. ويستعد العديد من المستشفيات. وسنقدم مزيدا من المعلومات قريبا".


وأظهرت شاشات التلفزيون المحلية العشرات من رجال الإطفاء والإنقاذ وهم يكافحون طوال الليل لإخراج ركاب القطار، وسط الأنقاض والكابلات وقطع المعادن الملتوية.

 

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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