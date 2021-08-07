السبت 07-08-2021
الوكيل الاخباري

موجة حزن تجتاح تويتر بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

بدء العمل بأمر الدفاع 32 بالمؤسسات التعليمية خلال أيام

المكسيك في حالة تأهب قصوى بسبب كورونا

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

وزارة الري السودانية تحذر المواطنين في الخرطوم بشأن فيضان النيل

تراجع تأثير الكتلة الحارة الأحد

شارع ترابي خطير في جرش

136 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز

تأجيل امتحان الشامل لطالبين بسبب كورونا

السبت، 07-08-2021 02:28 م

المكسيك في حالة تأهب قصوى بسبب كورونا

610e3ca4423604400f468683


الوكيل الإخباري- أصدرت مكسيكو سيتي وست ولايات مكسيكية (من أصل 32 ولاية) تحذيرا باللون الأحمر، بعدما ارتفعت إصابات كوفيد – 19 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وقالت وزارة الصحة الفيدرالية إن درجة التحذير في العاصمة وصلت للون "الأحمر" في نظام تحذير مرمز بالألوان للوباء، لكن مسؤولي مكسيكو سيتي زعموا أنهم ما زالوا في المستوى البرتقالي، ما يسمح بنشاط تجاري أوسع.

اضافة اعلان

 

من جهتها قالت عمدة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم: "لا نعتقد أنه يجب علينا إغلاق الأنشطة الاقتصادية، بل علينا تسريع وتيرة التطعيم".

وحتى أمس الجمعة، سجلت المكسيك أكثر من 144 ألف حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا على الصعيد الوطني، بزيادة 4.6 بالمائة عن الذروة السابقة التي حدثت في يناير.

وشهدت البلاد 243733 حالة وفاة مؤكدة لأشخاص تم اختبارهم، لكن الدولة لا تقوم بالكثير من الاختبارات، وتشير دراسات شهادات الوفاة إلى أن العدد الحقيقي للضحايا يقترب من 370 ألفا.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
610e43df4c59b759507c31bd

وزارة الري السودانية تحذر المواطنين في الخرطوم بشأن فيضان النيل

ت

التعليم المصرية لن تسمح لطلاب الثانوية بفرصة ثانية لأداء الامتحانات

610e3b4e42360440004b6443

السفارة الأمريكية لدى كابول تحث الأمريكيين على مغادرة أفغانستان بسرعة

مصر

مصر..الكشف عن أسباب انقطاع التيار في بعض المحافظات

حريق

تركيا تعلن السيطرة على 209 حرائق في 47 ولاية

زلزال 2

في أقل من ساعة زلزال ثان في تركيا