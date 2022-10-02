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المكسيك: مقتل 3 أشخاص بتحطم مروحية

الأحد، 02-10-2022 02:10 م

المكسيك: مقتل 3 أشخاص بتحطم مروحية

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الوكيل الاخباري- لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، جراء تحطم مروحية من طراز "يوروكوبتر" تابعة للبحرية المكسيكية الليلة الماضية في منطقة سينتلا بولاية تاباسكو جنوب شرقي البلاد.

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ونقلت صحيفة "ميلينيو" عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، بيانا للبحرية المكسيكية، ذكرت فيه أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب اثنان بعد تحطم طائرة هليكوبتر في ولاية تاباسكو الجنوبية.


وأشار البيان إلى أن تحقيقا يجري للوقوف على أسباب تحطم الطائرة، موضحا أن المسؤولين يجرون عمليات استطلاع في المنطقة.

 

بترا

 




 

 


 

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