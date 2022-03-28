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الإثنين، 28-03-2022 03:17 م

المكسيك.. هجوم مسلح يودي بحياة 19 شخصا

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الوكيل الإخباري-لقي 19 شخصا مصرعهم جراء إطلاق نار في وسط المكسيك، وفق ما أعلن مكتب مدعي الجمهورية في بيان.

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ووصلت السلطات المعنية إلى موقع العملية إثر معلومات تفيد بوقوع هجوم على تجمع في بلدة لاي تيناخاس في ولاية ميتشواكان.


وبحسب وكالة "فرانس برس"، تم العثور على 19 جثة (16 رجلا وثلاث نساء) تظهر عليها آثار رصاص.


ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم، لكن عددا من العصابات الإجرامية تعمل في المنطقة.


وقال خبراء الطب الشرعي، إن جميع الضحايا قتلوا بطلقات نارية كما أصيب عدد من الأشخاص.


ونقلت شبكة "BBC" عن شهود قولهم إن المسلحين فتحوا النار عشوائيا قبل أن يفروا في سيارات مختلفة.

 

روسيا اليوم

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