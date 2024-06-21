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الجمعة، 21-06-2024 12:34 م

المكسيك.. وفاة 155 شخصا متأثرين بموجة حرّ

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الوكيل الاخباري - سجلت المكسيك 155 وفاة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة منذ مارس الماضي بينها 30 حالة هذا الأسبوع.

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وعانى 2567 شخصا على الأقل مشكلة صحية مرتبطة بالحرارة المرتفعة منذ 17 مارس، وفق ما جاء في التقرير الأسبوعي لوزارة الصحة، علما أن موسم الحر يستمر حتى 5 أكتوبر.


وحطمت 10 مدن مكسيكية المستويات القياسية لدرجات الحرارة المرتفعة في شهر مايو، مع أعلى درجة حرارة على الإطلاق سجّلت في مدينة مكسيكو في 25 مايو.
وفي الوقت نفسه، نفقت عشرات القردة في جنوب المكسيك مع ارتفاع درجات الحرارة.


كذلك، انخفضت المياه في الكثير من السدود إلى مستويات حرجة، رغم هطول الأمطار في بعض المناطق التي ضربتها العاصفة المدارية "ألبرتو" هذا الأسبوع.


 




 

 


 

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