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الأربعاء، 08-09-2021 09:07 ص

المكسيك: 1.6 مليون شخص بدون كهرباء بسبب الزلزال

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الوكيل الاخباري- قالت السلطات المكسيكية، اليوم الاثنين، إن الزلزال الذي هز مناطق جنوب البلاد، تسبب في قطع الكهرباء عن حوالي 1.6 مليون شخص.

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وبحسب اللجنة المكسيكية الفيدرالية للكهرباء تأثر 1.6 مليون شخص في العاصمة مكسيكو سيتي وولايات غيريرو وموريلوس وأواكساكا. وهذا يمثل 13٪ من إجمالي عدد المستهلكين في هذه الولايات والعاصمة.

وأعلنت اللجنة أن الأجهزة المختصة تعمل على استعادة التيار الكهربائي لهذه المناطق في أسرع وقت.

وقالت السلطات المكسيكية في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن شخصا توفي بسبب الزلزال التي بلغت قوته أكثر من 7 درجات على سلم ريختر، كما أدى إلى أضرار مادية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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