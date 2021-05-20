المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية: حماس انتصرت على الاحتلال

الوكيل الإخباري - قال رئيس حزب "يش عتيد/هناك مستقبل" الإسرائيلي، يائير لابيد، المكلف بتشكيل حكومة بلاده المقبلة، إن حركة حماس انتصرت على بلاده، فيما فشلت الأخيرة في مجالات عدة أمامها.

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ونقلت القناة العبرية "السابعة"، ظهر اليوم الخميس، عن لابيد أن حكومة الاحتلال فشلت في المجالات الموجودة تحت مسؤوليتها، أهمها حماية المدنيين، وفي مشروع تحصين البيوت، كما فشلت فشلا ذريعا في الإعلام.



ودعا المكلف بتشكيل حكومة بلاده المقبل، بنيامين نتنياهو، إلى الاستجابة لطلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بوقف إطلاق النار، مشددا على أنه لا يمكن تجاهل الطلب الأمريكي.

سبوتنيك عربي