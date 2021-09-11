الملكة اليزابيث توجه رسالة إلى بايدن

الوكيل الاخباري- قالت الملكة اليزابيث في رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "مشاعري ومشاعر عائلتي والشعب كله ما زالت مع الضحايا والناجين والأسر المتضررة بالإضافة إلى العاملين في الإسعاف والإنقاذ الذين تم استدعاؤهم للواجب".

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وأضافت "ما زالت زيارتي لموقع مركز التجارة العالمي في عام 2010 عالقة بقوة في ذهني".



وتابعت: "إنها تذكرني أنه مع تكريمنا لمن قضوا نحبهم من العديد من الدول والانتماءات نشيد أيضا بمرونة وتصميم المجتمعات التي تكاتفت لإعادة البناء".



تجدر الإشارة إلى أن 67 بريطانيا كانوا قد لقوا مصرعهم في هجمات 11 سبتمبر.

المصدر: روسيا اليوم