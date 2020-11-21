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السبت، 21-11-2020 03:45 م

21 مليار دولار لمواجهة الجائحة

الملك سلمان في قمة العشرين: أزمة كورونا غير مسبوقة

الملك سلمان
الملك سلمان بن العزيز يلقي كلمته في افتتاح قمة العشرين


الوكيل الإخباري - قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في افتتاح قمة قادة مجموعة العشرين، السبت، إن أزمة جائحة كورونا التي يشهدها العالم في 2020 غير مسبوقة، مشيدا بدور مجموعة العشرين في التصدي لهذه الجائحة.

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وأضاف الملك سلمان في افتتاح القمة التي يشارك فيها قادة دول مجموعة العشرين عبر الفيديو: "لقد كان هذا العام استثنائيا، حيث شكلت جائحة كورونا أزمة غير مسبوقة طالت العالم أجمع خلال فترة وجيزة".


وأضاف أن الأزمة "تسببت في خسائر اقتصادية، ولا تزال شعوبنا تعاني من هذه الأزمة، إلا أننا نبذل قصارى جهودنا لتجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون الدولي".

وتابع: "تعهدنا في قمة غير العادية في مارس الماضي بتخصيص الموارد العاجلة وساهمنا جميعا بـ21 مليار دولار في الجهود العالمية للتصدي لهذه الجائحة، واتخذنا تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتنا بضخ ما يزيد عن 11 تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات".


وقال الملك سلمان إنه "تمت توسعت شبكات الحماية الاجتماعية والفئات المعرضة لفقدان وظائفهم ومصادر زرقهم وقمنا بدعم الدول النامية"، مشيرا إلى دور مجموعة العشرين في دعم هذه الدول.


وقال: "علينا معالجة مواطن الضعف التي ظهرت في الأزمة مع حماية الأرواح وسبل العيش"، مشددا على دعم الاقتصاد العالمي وإعادة فتحه.

 

المصدر : سكاي نيوز 

 

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