الملك سلمان وولي عهده يبعثان برقيتين لترامب بعد إصابته بكورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت الرياض أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، بعثا برقيتين منفصلتين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد إصابته بفيروس كورونا.



وقال الملك سلمان في برقيته، حسبما نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية: "علمنا بنبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه".

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كما بعث الأمير محمد برقية مماثلة لترامب، قال فيها: "بلغني نبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، متمنيا الشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية".

المصدر - روسيا اليوم



