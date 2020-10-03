السبت 03-10-2020
الوكيل الاخباري

المغرب: 34 وفاة و 2521 إصابة جديدة بكورونا

لبنان: 12 وفاة و 1291 اصابة جديدة بكورونا

الكويت : 3 وفيات و411 إصابة جديدة بكورونا

مأدبا: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 4

هام الى المواطنين في منطقة الحجر الشامل بالزرقاء

إصابة 30 ممرضا في مستشفى الأمير فيصل في الزرقاء بكورونا

مطعوم الإنفلونزا الموسمية الثلاثي سيتوفر في صيدليات الاردن الأسبوع المقبل

الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما

إغلاق محل ألبسة في إربد وتوقيف مالك المحل وأشخاص داخله

5 إصابات جديدة بكورونا في الكرك




السبت، 03-10-2020 02:22 ص

الملك سلمان وولي عهده يبعثان برقيتين لترامب بعد إصابته بكورونا

5f77b4644236046957581884


الوكيل الاخباري - أعلنت الرياض أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، بعثا برقيتين منفصلتين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال الملك سلمان في برقيته، حسبما نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية: "علمنا بنبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه".

اضافة اعلان

كما بعث الأمير محمد برقية مماثلة لترامب، قال فيها: "بلغني نبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، متمنيا الشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية". 

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5f77b0a6423604695758187d

ترامب يتحدث عن وضعه الصحي في أول فيديو بعد اصابته بكورونا - شاهد

nJMvV

توضيح حول مصير الانتخابات الرئاسية الامريكية بعد اصابة ترامب بكورونا

p08mqbrp

انفراج قريب في أزمة ناقلة النفط صافر

2020_10_2_11_40_1_958

نقل الرئيس الامريكي ترامب الى المستشفى بعد اصابته بكورونا

ظهور

شقيقة زعيم كوريا الشمالية ترافقه في جولته بعد غياب

العم

السعودية تستأنف أداء العمرة

أخبار متعلقة
nJMvV

توضيح حول مصير الانتخابات الرئاسية الامريكية بعد اصابة ترامب بكورونا

2020_10_2_11_40_1_958

نقل الرئيس الامريكي ترامب الى المستشفى بعد اصابته بكورونا

ترامب-1

ترامب يرد على ادعاء تهربه الضريبي

5f6e2c56423604160a2086d6

رئيس وزراء هنغاريا: ترامب سيفوز بولاية ثانية

5f68fd154c59b77a4364461c

تطورات جديدة في قضية فشل محاولة تسمم ترامب

159059287971671700

من جديد .. ترامب في مواجهة تويتر