الأربعاء 30-12-2020
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الأربعاء، 30-12-2020 02:46 ص

الملك سلمان يُعلق على قمة مجلس التعاون الخليجي القادمة

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الوكيل الاخباري - رحب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بقادة دول مجلس التعاون الخليجي في القمة التي ستعقد يوم 5 يناير وسط أنباء عن نية أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحضورها.

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وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بأن الملك سلمان ترأس يوم امس الثلاثاء اجتماعا افتراضيا لمجلس الوزراء، الذي "أعرب فيه عن الترحيب بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في محافظة العلا يوم الثلاثاء القادم".

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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