الخميس 03-11-2022
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد أهمية تثبيت الاستقرار في سوريا

اجراء عملية جراحية نوعية في البشير - صور

وزير الأوقاف يوجه بتوسعة وتحديث مستشفى المقاصد

وظائف شاغرة في دائرة حكومية - تفاصيل

مدعوون لإجراء الفحص الفني في الإفتاء - أسماء

“العلوم الإسلامية” تعلن حاجتها إلى تعيين مهندس طاقة متجددة

الملك سلمان يكرم 80 مواطنا سعوديا

للأردنيين .. انخفاض أسعار الذهب لأدنى حد منذ 3 سنوات محلياً

منها قلاية البندورة والخبيزة .. تصنيف عالمي جديد لأكثر الأكلات الشعبية في الأردن

جودبي: توقيع 10 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وابرام عقود بقيمة ٧٠ مليون دولار في سوفكس 2022

الخميس، 03-11-2022 01:58 م

الملك سلمان يكرم 80 مواطنا سعوديا

636386f04c59b7430918bfe5


الوكيل الاخباري- منح الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، 80 متبرعا ومتبرعة، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم.

وذكرت وكالة "واس" أن الوسام منح لـ80 مواطنا ومواطنة سعوديا، بعد تبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيا.

وفي السياق، تمكن فريق طبي متخصص من مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، من إجراء عملية إزالة قلب من متبرع بدولة الإمارات العربية المتحدة وزراعته لمريض بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وقام الفريق الطبي من مركز القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بالسفر إلى الإمارات، وأجرى عملية إزالة القلب من المتبرع المتوفي خلال 40 دقيقة وذلك بمستشفى كليفلاند أبوظبي، واستغرق نقل القلب عبر الإخلاء الطبي الجوي و وصوله إلى غرفة العمليات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض قرابة 3 ساعات وعشرين دقيقة.

وكانت الفرق الطبية والميدانية قد باشرت تجهيزاتها وتهيئة غرفة العمليات، حيث أجريت عملية الزراعة للقلب فور وصوله لمريض يبلغ من العمر 51 عاما وتكللت بالنجاح.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري وسام القائد

1120221101919338550081

قطر تضبط 140 كأسا مقلدا لجائزة كأس العالم

63635fdd4c59b75e3256110d

مقتل 3 أشخاص في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك

63634fee42360469f4768f65

بايدن يقع في زلة لسان جديدة- فيديو

resim-104

البرازيل: سيارة تقتحم حشدا وتدهس العشرات

63635b8842360469f4768f74

فولودين: نظام كييف يقود أوكرانيا إلى الاندثار

أخبار متعلقة
السعودية 4

السعودية تخصص 400 مليون دولار لمساعدة الأوكرانيين