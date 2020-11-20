الجمعة 20-11-2020
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الجمعة، 20-11-2020 11:13 م

الملك سلمان يهاتف الرئيس التركي

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الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، أن الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين.

وجاء في بيان الوكالة أن "خادم الحرمين الشريفين أجرى اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية تركيا.

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وجرى خلال الاتصال تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة غدا وبعد غد، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين."


وتعقد القمة بالرياض عبر تقنية الفيديو للمرة الأولى في ظل أزمة كورونا التي فرضت قواعد جديدة للحياة.


وسيجتمع القادة لمدة يومين لمناقشة القضايا العالمية المالية الاجتماعية والاقتصادية، ومن المتوقع أن يلقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خطابا في افتتاح القمة الافتراضية.


 




 

 


 

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