الأحد 06-03-2022
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الأحد، 06-03-2022 09:16 م

المندوبون الدائمون يبحثون الاعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب

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الوكيل الاخباري - يعقد غدا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية (157) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي المندوبين الدائمين برئاسة لبنان خلفا للكويت، وذلك للإعداد والتحضير لأعمال الدورة على المستوي وزراء الخارجية العرب بعد غد الأربعاء.

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ويناقش المندوبون الدائمون، على مدى يومين، مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن (11) بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والإدارية ؛ وفى مقدمتها تقرير الأمين العام بين الدورتين 156-157 ؛ وملف التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر؛ والقضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول " الشؤون العربية والأمن القومي "ويتضمن عددا من القضايا منها التضامن مع لبنان ؛ وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن.


 




 

 


 

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