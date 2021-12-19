المنطقة الخضراء ببغداد تتعرض لهجوم صاروخي

الوكيل الإخباري - كشفت مصادر رسمية عراقية، اليوم الأحد، عن تعرض المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد لقصف صاروخي.

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وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية، في بيان، إن المنطقة الخضراء تعرضت الى قصف بواسطة صاروخين نوع (كاتيوشا)، حيث تم تفجير الأول بالجو بواسطة منظومة (سيرام)، بينما الصاروخ الثاني قرب ساحة الاحتفالات، ما تسبب بأضرار بسيارتين لمدنيين.



وأوضحت أن القوات العراقية إثر الهجوم أغلقت المنطقة الخضراء واتخذت إجراءات احترازية.



وتعرض رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال "فاشلة" مطلع تشرين الثاني الماضي، وهو آخر فعل مسلح شهدته المنطقة الخضراء.

بترا