الموقع الإلكتروني للخارجية الأميركية يعلن بشكل سابق لأوانه انتهاء ولاية ترمب

الوكيل الاخباري - أعلن الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية بشكل سابق لأوانه ليل الاثنين، انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترمب، ما اثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب واشنطن بوست.

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وجاء في صفحة السيرة الذاتية الرسمية لترمب، أنّ "ولاية دونالد ج. ترمب انتهت في 11 /1 /2021 الساعة 19:49"، قبل أن تُحذف الصفحة ويُحال متصفّحوها إلى رسالة تفيد بحصول خطأ تقني.



ولم تعلق وزارة الخارجية الامريكية بأي بيان او ردّ على سؤال حول ما إذا كانت الحادثة ناجمة عن عملية اختراق إلكتروني أو خلل في النظام.



ونقل موقع "بازفيد" عن دبلوماسيَّين طلبا عدم كشف هويتيهما، أنّ "موظفاً غاضباً" في وزارة الخارجية عدّل السيرة الذاتية للرئيس ولنائب الرئيس، وأنّ وزير الخارجية مايك بومبيو طلب فتح تحقيق داخلي لتحديد هوية الفاعل.



--(بترا)

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