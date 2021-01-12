الثلاثاء 12-01-2021
الوكيل الاخباري

الزارة .. منطقة سياحية خلابة تفتقر للتنظيم- صورة

انقلاب مفاجئ على حالة الطقس ومنخفض قادم

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة

وفيات الثلاثاء 12/1/2021

تطورات جديدة هامة في التعامل مع فيروس كورونا في المملكة

أجواء لطيفة الحرارة .. الثلاثاء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الصحة العالمية: مناعة القطيع لن تتحقق في 2021

فيسبوك: لا خطط لرفع الحظر عن حساب ترامب

كندا: 80 وفاة و 5207 إصابات بكورونا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو

الثلاثاء، 12-01-2021 10:30 ص

الموقع الإلكتروني للخارجية الأميركية يعلن بشكل سابق لأوانه انتهاء ولاية ترمب

131229_5_1610436042 (Custom)


الوكيل الاخباري - أعلن الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية بشكل سابق لأوانه ليل الاثنين، انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترمب، ما اثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب واشنطن بوست.

اضافة اعلان

وجاء في صفحة السيرة الذاتية الرسمية لترمب، أنّ "ولاية دونالد ج. ترمب انتهت في 11 /1 /2021 الساعة 19:49"، قبل أن تُحذف الصفحة ويُحال متصفّحوها إلى رسالة تفيد بحصول خطأ تقني.


ولم تعلق وزارة الخارجية الامريكية بأي بيان او ردّ على سؤال حول ما إذا كانت الحادثة ناجمة عن عملية اختراق إلكتروني أو خلل في النظام.


ونقل موقع "بازفيد" عن دبلوماسيَّين طلبا عدم كشف هويتيهما، أنّ "موظفاً غاضباً" في وزارة الخارجية عدّل السيرة الذاتية للرئيس ولنائب الرئيس، وأنّ وزير الخارجية مايك بومبيو طلب فتح تحقيق داخلي لتحديد هوية الفاعل.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
fd340c1ace32ac10bfa8a33403051c8b (Custom)

أميركا: وزير الأمن الداخلي بالوكالة يقدم استقالته

ك

ترامب يوافق على إعلان حالة الطوارئ في واشنطن

ترامب-1

فيسبوك: لا خطط لرفع الحظر عن حساب ترامب

main_image5ffcb6cf441ac

بايدن يدعو إلى عزل ترامب

1-1405318

رسمياً .. الاعلان عن فشل مفاوضات سد النهضة

image

تركيا تطلق تحقيقا حول إجراءات فيسبوك وواتسآب

أخبار متعلقة
اصابة-1-780x385

وفاة المتظاهرة التي أصيبت بعيار ناري في مبنى الكونغرس

main_image5ff624e1562b9

الدفع بالحرس الوطني إلى واشنطن

5ff60d8758ec0

اعلان حظر التجول في واشنطن

5ff5acea42360406705c837f

اشتباكات بين أنصار ترامب والسلطات الأمريكية بواشنطن

thumbs_b_c_e9232c628e48c4c7f9d2527cb8288458

امريكا : لن نعترف بالحكومة الفنزويلية الجديدة

5ff4d8da4236041e5e514877

الخارجية القطرية : قمة العلا جاءت لتعزيز أواصر التآخي وترسيخ حسن الجوار