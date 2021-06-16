الأربعاء 16-06-2021
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الأربعاء، 16-06-2021 12:52 م

الناتو: العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي مسألة ذات أولوية

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الوكيل الإخباري- وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، القمة الروسية - الأمريكية في جنيف بالمهمة، مؤكدا أن الحلف يعتبر العلاقات مع روسيا مسألة ذات أولوية.

وقال ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء "أعتقد أنه من المهم أن يجتمع الرئيسان (فلاديمير بوتين وجو بايدن). وقد رحب جميع حلفائنا بالمشاورات التي أجراها بايدن مع قادة الناتو قبل اجتماعه مع الرئيس بوتين، لأن الحلف هو منصة للتنسيق حول قضايا الأمن الجماعي. وبالطبع العلاقات مع روسيا لها أهمية قصوى بالنسبة لنا جميعا".

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وأضاف "يجب أن نكون أقوياء ومستعدين للاحتواء والدفاع، وفي نفس الوقت نحتاج إلى حوار مع روسيا الاتحادية، وروسيا هي جارتنا، ونحن بحاجة للتحدث معها، حتى لو كنا لا نتوقع تحسن العلاقات في المستقبل القريب".

ويعقد الرئيسان الروسي والأمريكي، اليوم الأربعاء، مباحثات في جنيف، وستكون هذه أول قمة روسية - أمريكية منذ اجتماع بوتين مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في هلسنكي في يوليو 2018.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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