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الخميس، 10-03-2022 12:02 م

الناتو: لسنا في حرب مع روسيا

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الوكيل الإخباري-أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن التحالف ليس في حالة حرب مع روسيا، في الوقت الذي تتواصل فيه العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها موسكو لحماية دونباس.

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جاء ذلك في تصريحات أدلت بها كميل غراند، نائب الأمين العام المساعد للناتو، اليوم الخميس، قالت فيها: "الناتو ليس في حالة حرب مع روسيا وأنه سيفعل كل شيء لمساعدة أوكرانيا لكنه لا يريد التصعيد".


ومنذ الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي يواصل الجيش الروسي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

 

ويقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، بينما تقول روسيا إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.

سبوتنيك

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