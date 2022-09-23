الجمعة 23-09-2022
الوكيل الاخباري

السديري: الإعلان عن الكثير من المشاريع المشتركة بين الاردن والسعودية قريبا

الذهب يفقد بريقه عالمياً وتوقعات مواصلة رفع الفائدة على القروض

الملازم الحجاحجة : هكذا انقذنا ملاك من تحت أنقاض عمارة اللويبدة– فيديو

الآلاف يلبّون نداء الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

وزير النقل اللبناني: ارتفاع عدد قتلى قارب المهاجرين إلى 53

بعد رفع فوائد القروض في الأردن.. ما هو المطلوب من البنوك والمقترضين ؟

نشر جداول الناخبين النهائية لغرف الصناعة - رابط

تعرّف على أسعار الذهب محلياً بعد رفع الفائدة

وفاة عشريني دهساً في عمّان

مخاوف الركود تضغط على أسعار النفط في العالم

الجمعة، 23-09-2022 12:00 ص

الناتو يدين الاستفتاءات في جنوب وشرق أوكرانيا

thumbs_b_c_61f476cc423b430effdb4b2d947ca441


الوكيل الإخباري - أعرب حلف الناتو عن إدانته "بأشد العبارات" للاستفتاءات المعلنة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه شرق، وجنوب أوكرانيا على الانضمام إلى روسيا.

اضافة اعلان


ووفقا لبيان الحلف: "ندين بأشد العبارات خطط إجراء ما يسمى بالاستفتاءات حول ضم روسيا للمناطق الأوكرانية التي يسيطر عليها الجيش الروسي جزئيا، ولا تعترف دول الناتو بهذا الضم غير القانوني، فهذه الأراضي تابعة لأوكرانيا، وندعو جميع الدول إلى رفض هذه الاستفتاءات".


وشدد الناتو على أن القرارات الأخيرة للقيادة الروسية، بما فيها التعبئة الجزئية، "تؤدي إلى تصعيد الصراع"، مؤكدا "دعمه الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

 

وأضاف البيان أن "دول الناتو لا تزال مصممة على تقديم المساعدات السياسية والعملية لأوكرانيا في الدفاع ضد العدوان الروسي ومتحدة في استعدادها للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Russia_Ukraine_War_Referendum_Explainer_18976--0cddf

بدء استفتاءات الضمّ في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا

632d5df4a29ba

وزير النقل اللبناني: ارتفاع عدد قتلى قارب المهاجرين إلى 53

alalam_636288922392023127_25f_4x3

مصرع 34 شخصا جراء غرق مركب قبالة طرطوس السورية

1-1544963

الاتحاد الأوروبي يدرس منح تأشيرات للمتهربين من التعبئة في روسيا

215879

روسيا: ما يحدث في أوكرانيا مازال عملية خاصة

000000000000

فقدان مركب على متنه 55 مهاجرا غير شرعي في لبنان

أخبار متعلقة
1-1544963

الاتحاد الأوروبي يدرس منح تأشيرات للمتهربين من التعبئة في روسيا

215879

روسيا: ما يحدث في أوكرانيا مازال عملية خاصة

image (28)

سفراء أجانب شاركوا في مراسم وداع غورباتشوف

imgid533719

سيناريوهات استخدام روسيا للأسلحة النووية

1024

روسيا: تمديد حظر الطيران جنوب ووسط البلاد

image (28)

أين أوصى رئيس الاتحاد السوفيتي السابق بدفنه؟