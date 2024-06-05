"الناتو" يطلق أكبر مناورات بحرية قرب سواحل روسيا

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش البولندي أن حلف "الناتو" أطلق أكبر مناورات بحرية "بالتوبس 24" له في بحر البلطيق.

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وجاء في بيان الجيش: "أكثر من 50 سفينة من مختلف الفئات والأنواع و45 طائرة هليكوبتر وطائرة و9 آلاف عسكري يشاركون في مناورات بلتوبس 24 هذا العام. وستبدأ أهم التدريبات البحرية للناتو في حوض بحر البلطيق يوم الأربعاء 5 يونيو".



وأشار البيان إلى أنه في هذا العام، سيشارك ممثلو جميع ألواء القوات المسلحة البولندية في التدريبات، وسيمثل الأسطول البولندي 3 سفن هي: الفرقاطة "الجنرال بولاسكي" والسفينة "شي-2 جي" وكاسحة الألغام "نيسكو".



كما سيقوم اللواء 6 البولندي المحمول جوًا بأداء مهامه في السويد، حيث ستقوم طائرات النقل التابعة للقوات الجوية البولندية بإنشاء جسر جوي لنقله إلى منطقة العمليات.



ويدعي الجيش البولندي أن سيناريو التدريبات ينص على "إجراءات على خلفية الصراع بين دول وهمية، وأن التمرين نفسه دفاعي بطبيعته.



RT



