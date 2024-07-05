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الجمعة، 05-07-2024 10:23 ص

الناخبون الإيرانيون يتوجهون إلى الصناديق للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

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الوكيل الاخباري -  توجه الناخبون الإيرانيون صباح اليوم الجمعة، إلى مراكز الاقتراع في إطار الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الإيرانية التي يتواجه فيها الإصلاحي مسعود بيزشكيان والمحافظ المتشدد سعيد جليلي.

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ويحق لنحو 61 مليون شخص التصويت لاختيار خليفة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية في أيار الماضي.


وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وتغلق في الساعة السادسة مساء، وعادة ما يتم تمديد التصويت حتى منتصف الليل على أن تعلن النتيجة النهائية غدا السبت.


وحصل النائب مسعود بزشكيان على نحو 42.5 بالمئة من الأصوات، في حين حصل سعيد جليلي على 38.7 بالمئة، وكان هناك مرشحان آخران في الجولة الأولى من التصويت.


وشهدت الجولة الأولى إقبالا منخفضا غير مسبوق، إذ أحجم أكثر من 60 بالمئة من الناخبين عن التصويت في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس للبلاد.


 




 

 


 

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