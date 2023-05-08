الإثنين 08-05-2023
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الإثنين، 08-05-2023 09:27 ص

الناطق باسم أردوغان: الغرب يعارض إنهاء النزاع الأوكراني

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الوكيل الإخباري- صرح الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن بأن الغرب يعارض إنهاء النزاع الأوكراني ويعقد البحث عن طرق لتسويته.

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وقال قالن لقناة "Habertürk": "إن الوضع الدولي الآن هو إلى جانب الحرب أكثر منه إلى السلام. والقوى القيادية (في الغرب) تؤيد استمرارها... ولدينا اقتراح. هناك آفق ونعمل عليها...".

وأضاف أن الأزمة الأوكرانية يمكن وصفها حاليا بـ "الحرب الباردة 2"، مشيرا إلى أنها تجري بين روسيا والغرب وليس بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقا، أن روسيا لا تسعى لتصعيد النزاع الأوكراني بل لإنهائه، موضحا أن الدول الغربية تتحدث باستمرار عن ضرورة مواصلة الأعمال القتالية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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