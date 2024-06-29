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السبت، 29-06-2024 08:54 ص

النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الايرانية- أسماء

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الوكيل الاخباري- بدأت النتائج الأولية لعمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بالظهور تباعا، صباح اليوم السبت، حيث يتقدم المرشح مسعود بزشكيان.

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 وأعلنت الداخلية الإيرانية منذ قليل أن مسعود بزشكيان يحوز على نسبة 42.3% مقابل 39.5% لسعيد جليلي بعد فرز نحو 14 مليون صوت.

وأفادت الداخلية الايرانية بنتائج جديدة للأصوات المفرزة على الشكل التالي:

يبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة 14 مليونا و70 ألفا و462 صوتا:

مسعود بزشكيان: 5955781 صوتا

سعيد جليلي: 5560321 صوتا

محمد باقر قاليباف: 1891385 صوتا

مصطفى بور محمدي: 11.1967 صوتا

 

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء رجحت إجراء جولة ثانية من الانتخابات حيث أنه إذا لم يحصل أي مرشح على 50% زائد صوت واحد من عدد المقترعين فسيتم إجراء جولة إعادة بين المرشحين الأعلى بالنتائج في 5 يوليو/تموز المقبل.

ومددت لجنة الانتخابات الإيرانية أمس الجمعة فترة التصويت 3 مرات متتالية إلى غاية منتصف الليل.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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