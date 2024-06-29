النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الايرانية- أسماء

الوكيل الاخباري- بدأت النتائج الأولية لعمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بالظهور تباعا، صباح اليوم السبت، حيث يتقدم المرشح مسعود بزشكيان.

اضافة اعلان

وأعلنت الداخلية الإيرانية منذ قليل أن مسعود بزشكيان يحوز على نسبة 42.3% مقابل 39.5% لسعيد جليلي بعد فرز نحو 14 مليون صوت.



وأفادت الداخلية الايرانية بنتائج جديدة للأصوات المفرزة على الشكل التالي:



يبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة 14 مليونا و70 ألفا و462 صوتا:



مسعود بزشكيان: 5955781 صوتا



سعيد جليلي: 5560321 صوتا



محمد باقر قاليباف: 1891385 صوتا



مصطفى بور محمدي: 11.1967 صوتا

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء رجحت إجراء جولة ثانية من الانتخابات حيث أنه إذا لم يحصل أي مرشح على 50% زائد صوت واحد من عدد المقترعين فسيتم إجراء جولة إعادة بين المرشحين الأعلى بالنتائج في 5 يوليو/تموز المقبل.



ومددت لجنة الانتخابات الإيرانية أمس الجمعة فترة التصويت 3 مرات متتالية إلى غاية منتصف الليل.

روسيا اليوم